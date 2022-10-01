134 مدرسة تستقبل 17870 طالبا بشمال سيناء فى أول أيام لعام الدراسى الجديد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل اليوم السبت134 مدرسة بشمال سيناء الطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، جاء ذلك بعد إعلان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء جاهزية 652 مدرسة بشمال سيناء لبدء العام الدراسي الجديد.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المدارس جميعها فى حالة جاهزية وعددها 652 مدرسة، وهى إجمالي المدارس التى بالمحافظة، مضيفا أنه يبلغ عدد المدارس التي تبدأ الدراسة اليوم السبت 134 مدرسة ويبلغ عدد الطلاب 17870 طالب وطالبة، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز.



واشار رضوان، إلى أنه تم التأكيد على الاهتمام بنظافة المدارس وبخاصة من الخارج وبجانب الأسوار الخارجية لها ومخاطبة مجلس المدينة لذلك، وتجديد علم الجمهورية وعلم شعار المحافظ وعلى جميع العاملين بالمدرسة والمتواجدين فى طابور الصباح بترديد السلام الجمهوري، وعدم إضافة أى عبارات له، وتجهيز جهاز الإذاعة المدرسية والتواصل مع الطلاب لتقديم فقرات الإذاعة بدءًا من اليوم الأول للدراسة.



وتابع انه تم التوجيهات للمعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية والتحفيزية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، الإعلان عن مجموعات التقوية وحسن تنفيذها وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.







