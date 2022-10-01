104 ملايين نسمة.. تعداد سكان مصر يرتفع بمعدل شخص كل 19 ثانية.. إنفوجراف

أعلنت الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكــان مصـر بالداخــل اليوم السبت إلى (104 ملايين نسمة).

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالانفو جراف إلى تطور الزيادة السكانية في مصر في الفترة الأخيرة، حيث كان عدد السكان قد بلغ (103 ملايين نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.



زيادة السكان.. مصر بتزيد شخص كل 19 ثانية

ومع بلوغ عدد السكان (104 ملايين نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليـــد والوفيات) قدرها مليون نسمة خلال 221 يومـاً أي 7 شهـــور و11 يومـاً أي 4525 نسمة في اليوم أي (188.5) فرد كل ساعة أي (3.1) نسمة كل دقيقة، بما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريباً.

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة في اليوم مقابل 1858 في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.