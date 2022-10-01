وزير قطاع الأعمال العام يفتتح فرع "صيدناوي" بسيدي جابر بعد تطويره بـ32 مليون جنيه

كتب عبد الحليم سالم

في إطار تفعيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فرع شركة "صيدناوي وبيع المصنوعات" بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، بعد تطويره بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمود عصمت حرص الوزارة على تشجيع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيدًا بالنهج الذي اتبعته الشركة القابضة للسياحة والفنادق في الشراكة مع القطاع الخاص في فروع شركات التجارة الداخلية، مما كان له أثر إيجابي على تنمية هذه الفروع و تعظيم العوائد المحققة منها.

ويتكون الفرع من 4 طوابق على مساحة 3500 متر، وتم تطويره بتكلفة 32 مليون جنيه تحملها المشارك في نشاط الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية.

ويضم الفرع أكثر من 2000 منتج، ويبلغ العائد المتوقع لشركة صيدناوي من الفرع بعد الشراكة حوالي 2.7 مليون جنيه في العام بزيادة 8% سنويًا.

يشار إلى أن فرع سيدي جابر كان يحقق خسائر متتالية لعدة سنوات سابقة، بلغت قيمتها في آخر عام قبل الشراكة مع القطاع الخاص حوالي 2 مليون جنيه.