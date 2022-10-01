اليوم السابع
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وزير الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيكون جزء اساسى من استراتيجية الطاقة 2035

السبت، 01 أكتوبر 2022 04:00 ص
وزير الكهرباء: الهيدروجين الأخضر سيكون جزء اساسى من استراتيجية الطاقة 2035 الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى العمل على تحديث استراتجية الطاقة 2035 ليصبح الهيدروجين الاخضر جزء اساسى من اﻻستراتجية ، كاشفا أن الهيدروجين الاخضر هو  وقود المستقبل.
 
و أضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إلى أنه هناك تعاون مع عدد من الشركات العالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ 5 مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير.
 
وتابع شاكر أن مصر تتميز بكم هائل من مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 ألف ميجا وات من طاقتى الرياح والشمس.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الهيدروجين الاخضر



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