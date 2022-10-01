نيكاراجوا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا

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أعلنت نيكاراجوا، اليوم السبت، قطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا؛ بعد اتهامها بـ"ممارسات تدخلية" في شئون نيكاراجوا، وذلك بعد إعلان أمستردام عن عدم تمويل مستشفى كانت قد وعدت بإنشائها منذ فترة طويلة في نيكاراجوا.

وذكر موقع "داتش نيوز" الإخباري الهولندي، أن رئيس نيكاراجوا دانيل أورتيجا اتهم السفيرة الهولندية لأمريكا الوسطى كريستين بيرين عن تحدثها للسكان المحليين كما "لو أن نيكاراجوا أحد مستعمرات هولندا"، وذلك خلال زيارة بيرين إلى ماناجوا عاصمة نيكاراجوا، يوم الخميس الماضي.

وأضاف الموقع الهولندي أن أورتيجا انتقد هولندا أيضا بعد أن تم إخطاره بتخلي أمستردام عن الخطط القائمة منذ وقت طويل الخاصة بتمويلها لإنشاء مستشفى في نيكاراجوا.

ونقل الموقع بيانًا لوزارة خارجية نيكاراجوا قالت فيه إن ماناجوا "واجهت الممارسات التدخلية المتكررة والموقف الاستعماري التدخلي الجديد لهولندا".

ولفت إلى أن نيكاراجوا خلال الأسبوع الماضي طردت سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشيدت، وصنفتها شخصا غير مرغوب فيه، وذلك بعد أن دعت أورتيجا لاستعادة الديمقراطية في البلاد، كما منعت نيكاراجوا دخول المبعوث الأمريكي الجديد إلى البلاد، قائلة إنه غير مرحب به نظرا لممارسات بلاده التدخلية.

وأشار الموقع إلى أن هولندا أغلقت سفارتها في نيكاراجوا عام 2013، ويتم التعامل دبلوماسيا معها عبر السفيرة كريستين بيرين التي تستقر في كوستاريكا، وفي المقابل تمتلك نيكاراجوا سفارة في هولندا بمدينة لاهاي.