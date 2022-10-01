مواجهة الدروس الخصوصية.. أبرز الملفات باجتماع وزير التعليم ومديري إدارات دمياط

دمياط - فريق المحافظات

اجتمع اليوم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بمديري الإدارات التعليمية بدمياط في حضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك لمناقشة آليات العمل التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد، ضمن فاعليات زيارته المحافظة اليوم لمتابعة سير العملية التعليمية فى أول أيام الدراسة.

وتضمن الاجتماع مناقشة عدة موضوعات جاء أبرزها:

مواجهة الدروس الخصوصية

ناقش وزير التربية والتعليم برنامج الوزارة لمواجهة الدروس الخصوصية، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين المديرية وكافة الإدارات التعليمية لتنفيذ برنامج الوزارة في هذا الشأن إضافة إلي تكثيف الحملات لمتابعة سناتر الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.

القنوات التعليمية

وأعلن وزير التربية والتعليم أثناء زيارته لدمياط، أنه تم الإعلان عن خريطة القنوات التعليمية بالإضافة إلي وضع برامج لتعليم الطلاب داخل المدارس لتيسير مهمة مواجهة الدروس الخصوصية، مشددا على أهمية توزيع تلك الخريطة الخاصة بالقنوات التعليمية بجميع الادارات التعليمية بنطاق المحافظة.

تنمية مهارات التعلم

وشدد وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية بدمياط، على ضرورة الاهتمام بتطوير مهارات التعلم لدي الطلاب وتنميتها، لافتا إلي أن مشروعات القراءة واحدة من أهم المبادرات التى تتبناها وزارة التربية والتعليم، موضحا أن الوزارة ستتابع تنفيذ تلك الخطة على مستوى محافظات مصر.



جانب من جولة وزير التعليم بدمياط



زيارة وزير التربية والتعليم لدمياط