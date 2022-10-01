اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل 10 أشخاص في هجوم إرهابي لحركة الشباب الصومالية جنوب البلاد

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:16 م
مقتل 10 أشخاص في هجوم إرهابي لحركة الشباب الصومالية جنوب البلاد مسلحو حركة الشباب الصومالية
أ ش أ

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قال محافظ إقليم غدو في ولاية جوبالاند بجنوب الصومال أحمد بولي غراد، إن عناصر من ميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، قتلت 10 أشخاص كانوا يعملون على حفر بئر لإغاثة المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد، موضحا أن الإرهابيين شنوا هجوما مسلحا ضد طاقم الحفر في موقع العمل، وأحرقوا جثثهم ومعداتهم.

وأشار غراد - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت، إلى أن ممارسات الميليشيا الإرهابية تخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والأعراف الصومالية، وتسترسل في إبادة السكان المحليين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية الفورية.

يذكر أن ميليشيا الشباب الإرهابية تتعرض لضربات موجعة على يد الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية؛ ما أسفر عن فقدها عدة مناطق كانت تحت سيطرتها في السنوات الماضية.

 


حركة الشباب الصومالية

حركة الشباب

الصومال

اخبار الصومال

الجفاف في الصومال



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