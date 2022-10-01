مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حوادث سير متفرقه بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بكسور وجروح مختلفة، إثر وقوع حوادث مختلفة اليوم السبت بمراكز كفر الدوار ودمنهور ووادى النطرون بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخصين وإصابة آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق "القاهرة- الإسكندرية" بالقرب من مدينة كفر الدوار.

وتم نقل جثث الضحايا إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصاب لذات المستشفى لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى وادى النطرون لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، على أثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق الضبعة - القاهرة الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى وادى النطرون.

وفى مركز دمنهور أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وجرار زراعى بالقرب من مدينة دمنهور وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.