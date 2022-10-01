محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من طلبات تقنين واضعي اليد غير المدققة.. صور

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة العمل فى ملفات تقنين واضعى اليد على أملاك الدولة، بحضور المهندسة لطيفة محمود مدير عام منظومة استرداد أملاك الدولة، والمحاسب محمد جلال مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومديرى المديريات الخدمية وعدد من أعضاء الفريق المعاون للمحافظ، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.

ووجه "مختار" بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المستوفية للضوابط والشروط من قبل المساحة العسكرية وتحرير العقود للمواطنين حفاظ على حقوق الدولة والمواطن.

كما وجه "المحافظ" بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات غير المدققة وجميع المعاينات التى لم يتم رفعها على المنظومة حتى تاريخه، وتكثيف العمل حتى الانتهاء منها.

وأكد "مختار" على أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

وشدد "المحافظ" قائلا: على رؤساء المراكز والمدن والأحياء المرور اليومى على كافة القطاعات كل فى نطاقه والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين وفى المقدمة قطاع النظافة، ومدى التزام المحلات التجارية بوضع صناديق للقمامة أمام كل محل بالإضافة إلى متابعة أعمال التحصيل وتحرير محاضر لجميع المخالفين.

وأشار "مختار" إلى أن المتابعة المستمرة للعمل هى سر نجاح أى مسئول والجميع فى الجهاز التنفيذى يعمل من أجل خدمة المواطنين ولابد من العمل بكل إخلاص وتفانى لأن هذا واجب علينا جميعاً تجاه هذا الوطن وأمام الله عز وجل.

والجدير بالذكر أن عدد الطلبات المستوفية للضوابط والشروط من المساحة العسكرية ومستهدف تقنينها هى 5,605 عقد، تم تحرير منهم عدد 5,186 عقد حتى الآن، ومتبقى منهم 419 عقدا مستوفيا للضوابط والشروط وفى انتظار التعاقد عليها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن استرداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.