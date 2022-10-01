محافظ الدقهلية يحيل 38 محضرا بالمخالفات فى المخابز والأسواق للنيابة العامة

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق، أسفرت عن تحرير 38 محضرا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة، ووجه"مختار" باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي الأسواق والمحلات والمخابز بنطاق مراكز ومدن تمي الأمديد والسنبلاوين والمنصورة و بلقاس، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 4 محاضر نقص وزن و3 محاضر مواصفات و6 محاضر توقف بدون إذن و1 محضر تصرف في دقيق مدعم والكمية المضبوطة (5 شكائر ) و11 محضر عدم إعلان عن الأسعار و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية و1 محضر تجميع سلع مدعمة و1 محضر سلع مجهولة المصدر و1 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية و1 محضر تجميع وتخزين أرز بدون ترخيص، وقال إنه تم التحفظ على 51 شيكارة سماد اليوريا و2 طن أرز شعير، وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.