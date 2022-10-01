محافظ الدقهلية: تسليم 5406 أطنان أرز وصرف ثمنها خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم

الدقهلية ــ فريق محافظات

صرح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه يتابع استقبال شون مديرية التموين لمحصول الأرز الشعير، واستمرت المتابعة الميدانية لأعمال توريد المحصول لموسم 2022، لمواقع التوريد بنطاق المحافظة، بإشراف المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وأشار "مختار" إلى أن إجمالي ما تم توريده حتي الآن لمواقع التسليم من الأرز الشعير المورد تبلغ كميته 5406.530 أطنان، وأضاف أنه يتم صرف قيمة الأرز المسوق خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم تشجيعا للمزارعين علي التوريد.

وأوضح "مختار"، أن المساحة المزروعة أرز بالدقهلية هذا الموسم تبلغ 318 ألف فدان والمطلوب توريده هو1طن عن كل فدان، مشيرا إلى أن هناك 31 موقعا تستقبل الأرز الشعير المورد من المزارعين تابعة لشركات المضارب والبنك الزراعي وعدد من المواقع الأخري جاري اعتمادها من وزارة التموين.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين"، أنه تنفيذا لتكليفات وزير التموين، ومحافظ الدقهلية، هناك متابعة مستمرة لأعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض علي مستوي المحافظة، وتشمل4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية، و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط، وبلقاس، و23 مواقعا تابعة للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقري المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن أسعار الأرز المورد يكون بدرجة نظافة 94٪ ودرجة رطوبة لا تزيد عن 14٪ وذلك لنوعين من الأرز، الأول رفيع الحبة وقد تحدد سعر الطن له ليكون بمبلغ 6500 جنيه، والثاني الأرز عريض الحبة ويكون سعر الطن له بمبلغ 6750 جنيها، وقال إن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين الأرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، وقال إن المتابعة لأعمال التوريد بمواقع التسليم تتم من خلال لجان مشتركة للاستلام، ومتابعة أعمال التخزين للأرز المورد، وذلك من بداية موسم التوريد في 25 أغسطس الماضي والذي سينتهي في 15 ديسمبر القادم.