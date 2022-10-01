متهمون بحيازة هيروين فى الخلفية: بنبيع المخدرات وندافع عن نفسنا بالسلاح

كتب سليم على

اعترف 3 أشخاص أمام النيابة العامة في جنوب القاهرة، بحيازتهم كمية من المخدرات وسلاح أبيض، بقصد الاتجار فى المخدرات وبيعها لعملائهم فى المنطقة، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات للوقوف على نشاطهم، ووجهت لهم تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية ، مقيمين بمحافظة القاهرة) حال إستقلالهم سيارة ،وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).