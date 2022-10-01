اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

في أول يوم دراسي.. أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:42 ص
في أول يوم دراسي.. أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا
قنا- صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك أولياء أمور أبنائهم التلاميذ في احتفالية، اليوم السبت، بأول أيام الدراسة بقنا، وقال أحمد أسعد، ولي أمر تلميذ، إن اليوم الأول من الدراسة في معهد دويح الأزهري شهد احتفالية من قبل المعهد وشارك فيها أولياء الأمور، كما وزع معلمي المعهد بالونات وأدوات مدرسية مجانية علي التلاميذ لرسم البهجة على الوجوه.

وأوضح عبد الحفيظ سعد، ولي أمر تلميذ، أن أولياء الأمور حرصوا علي المشاركة في أول يوم مم العام الدراسي مع الطلاب ولاسيما طلاب الصفوف الأولي، لافتا أنه رغم بساطة الإحتفال إلا أنه أضاف بهجة في النفوس.
 
كام قد استقبل معهد نجع دويح الابتدائي الأزهري بنقادة جنوب قنا، التلاميذ بهدايا وبالونات لرسم البهجة علي وجوههم في أول يوم دراسي للعام الجديد.
 
 
وشهد اليوم الأول انتظام بالدراسة مع حضور عدد كبير من أولياء الأمور رفقة أبنائهم خاصة الملتحقين بالصف الأول، مع تقديم نصائح للتلاميذ بطابور المعهد من قبل المعلمين.
 
قال الشيخ أحمد عبد السيد، شيخ معهد نجع دويح، إن المعهد استقبل الطلاب في اليوم الأول بتنزيين المعهد والمدخل، مع تجهيز الفصول وتوزيع البالونات وأدوات مدرسية للطلاب، بهدف رسم البهجة علي نفوس التلاميذ بمشاركة أولياء الأمور.
 
 
 
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (1)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (1)

 

أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (2)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (2)

 

أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (3)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (3)

 

أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (4)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (4)

 

أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (5)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (5)

 


المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

وزير التعليم

المدارس الحكومية

عودة المدارس الابتدائية

عودة المدارس ٢٠٢٢

عودة المدارس 2022

مواعيد المدارس الحكومية 2022

بداية العام الدراسي ٢٠٢٢٢٠٢٣

مواعيد الدراسة في مصر

رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة

انطلاق العام الدراسى الجديد وسط أجواء احتفالية.. رضا حجازى يتفقد سير الدراسة بمدارس دمياط ويوجه القيادات بمتابعة المدارس.. التعليم: انتظام الدراسة فى 60 ألف مدرسة غدا الأحد.. وتسليم الكتب للطلاب

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:27 ص

محافظ الغربية يشارك الطلاب زراعة أول شجرة فى المدارس ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:26 ص

تنورة وعرائس وعروض رياضية بأول أيام العام الدراسي الجديد بمدارس الأقصر.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:25 ص

جرس الدراسة ضرب.. عودة التلاميذ إلى المدارس

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:11 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة