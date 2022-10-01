في أول يوم دراسي.. أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا

شارك أولياء أمور أبنائهم التلاميذ في احتفالية، اليوم السبت، بأول أيام الدراسة بقنا، وقال أحمد أسعد، ولي أمر تلميذ، إن اليوم الأول من الدراسة في معهد دويح الأزهري شهد احتفالية من قبل المعهد وشارك فيها أولياء الأمور، كما وزع معلمي المعهد بالونات وأدوات مدرسية مجانية علي التلاميذ لرسم البهجة على الوجوه.
وأوضح عبد الحفيظ سعد، ولي أمر تلميذ، أن أولياء الأمور حرصوا علي المشاركة في أول يوم مم العام الدراسي مع الطلاب ولاسيما طلاب الصفوف الأولي، لافتا أنه رغم بساطة الإحتفال إلا أنه أضاف بهجة في النفوس.
كام قد استقبل معهد نجع دويح الابتدائي الأزهري بنقادة جنوب قنا، التلاميذ بهدايا وبالونات لرسم البهجة علي وجوههم في أول يوم دراسي للعام الجديد.
وشهد اليوم الأول انتظام بالدراسة مع حضور عدد كبير من أولياء الأمور رفقة أبنائهم خاصة الملتحقين بالصف الأول، مع تقديم نصائح للتلاميذ بطابور المعهد من قبل المعلمين.
قال الشيخ أحمد عبد السيد، شيخ معهد نجع دويح، إن المعهد استقبل الطلاب في اليوم الأول بتنزيين المعهد والمدخل، مع تجهيز الفصول وتوزيع البالونات وأدوات مدرسية للطلاب، بهدف رسم البهجة علي نفوس التلاميذ بمشاركة أولياء الأمور.
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (1)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (2)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (3)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (4)
أولياء أمور يشاركون أبنائهم احتفالية وتوزيع بالونات بقنا (5)
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