فريق جراحي ببنها التعليمي يستأصل رحم مريضة تعاني مرض القلب ووجود تغيرات سرطانية به

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية، في إجراء عملية استئصال كلي دقيقة للرحم عن طريق البطن لسيدة متزوجة تبلغ من العمر 48 عاما، حيث كانت تعاني من نزيف مهبلي متكرر ولها سابق تاريخ مرضى حديث بالقلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى وجود تغيرات سرطانية أولية ببطانة وعنق الرحم.

وأوضحت المستشفى، في بيان لها، أنه جاء ذلك استمراراً في تطوير كفاءة تقديم الخدمات والرعاية الطبية داخل وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، واستحداث العمل بأحدث الطرق العلمية إيماناً بأهمية التدريب والتعليم الطبي، وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الهيئة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، واستمراراً في تطوير الخدمات الطبية المقدمة من قسم التوليد وأمراض النساء، تحت إشراف الدكتورة فاطمة الشباسي مدير مستشفى بنها التعليمي.

وتابعت المستشفى، أنه تم اليوم إجراء عملية استئصال كلى دقيقة للرحم عن طريق البطن لسيدة متزوجة تبلغ من العمر 48 عاما، حضرت إلى العيادات الخارجية بالمستشفى تعاني من نزيف مهبلي متكرر ولها سابق تاريخ مرضي حديث بالقلب والأوعية الدموية، حيث تم عمل الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتم منذ أسبوعين عمل عملية كحت وتفريغ للرحم للحالة لأخذ عينة من أنسجة الرحم وتحليلها باثولوجيا، وتبين بالنتيجة وجود تغيرات سرطانية أولية ببطانة وعنق الرحم.

وأشارت، إلى أنه بدأ تجهيز الحالة للدخول لعمل عملية الاستئصال من خلال المتابعة المخلصة ومساعدة كل من أقسام "التخدير - القلب والأوعية الدموية – الأشعة"، حيث تعاني الحالة من سابق تاريخ مرضى يجعل إجراء العملية أمراً يتطلب تجهيز الحالة للتخدير والجراحة بدقة شديدة حفاظاً على حياتها وتحقيقاً للهدف المنشود من الجراحة.

وألمحت، إلى أنه استغرقت العملية ساعة واحدة تحت التخدير النصفي للجزء الأسفل من الجسم بمبنى الطوارئ والجراحات الجديد بالمستشفى، وتم وضع الحالة تحت الملاحظة حتى استقرت حالتها، وسوف تخرج الحالة من المستشفى باكر الأحد لاستكمال العلاج الدوائي بالمنزل والمتابعة بعد ذلك بالعيادات الخارجية بالمستشفى.