ضبط 20 طن أعلاف فاسدة خلال حملة رقابية بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية على الأسواق بمدينة دمنهور بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 20 طن أعلاف منتهية الصلاحية بمركز أدكو و تم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.

وتأتى هذه الحملات وفقا للخطة التى تنفذها المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.