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ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما شابو وأفيون وبندقية آلية بقنا

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:36 م
ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما شابو وأفيون وبندقية آلية بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تاجري مخدرات بحوزتهما كمية من الشابو والأفيون وبندقية آلية، بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أحمد عبد الحق، مأمور مركز شرطة ابوتشت، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المغربي، معاون أول مباحث المركز، من ضبط  تاجري مخدرات، بحوزتهما بندقية آلية وفرد خرطوش،  وكمية من الشابو  والأفيون ومبلغ مالي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ علي المضبوطات

 

 

 

ضبط مخدرات

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