صدور العدد الثالث من النشرة الدوائية لمركز الدواء والسموم بـ"صيدلة طنطا"

أوضحت الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، أن النشرة الدوائية يتم إصدارها بصفة دورية كل ثلاثة شهور، متضمنة أحدث المعلومات الطبية الخاصة بالأدوية المختلفة سواء المعلومات المتعلقة باستعمالاتها او أحدث الإصدارات الجديدة من الادوية التى تقرها منظمة الغذاء والدواء بأمريكا لعلاج الأمراض المختلفة، كما تقدم معلومات خاصة بحوادث السموم المتفرقة وكيفية التعامل معها بشكل أمن وفعال ، مضيفةً أن العدد الاخير الصادر اشتمل على موافقة منظمة الغذاء والدواء الامريكية على اصدار لقاح جديد Novavax ضد ڤيروس الكورونا، سحب والغاء ترخيص عقار Gemifloxacin ، علاج چينى جديد لعلاج مرض الهيموفيليا B ، موضحةً أن الكلية توفر خدمة ارسال نسخة الكترونية من النشرة الدوائية بصفة دورية من خلال ارسال البريد الإلكتروني الخاص بالراغبين على البريد الالكتروني التالي: