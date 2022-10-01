صدور العدد الثالث من النشرة الدوائية لمركز الدواء والسموم بـ"صيدلة طنطا"

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن صدور العدد الثالث لعام 2022 من الإصدار التاسع للنشرة الدوائية الخاصة بمركز الدواء والسموم بكلية الصيدلة، بهدف توفير خدمة المعلومات الدوائية الشاملة والموضوعية التى تقوم على البراهين العلمية والملائمة لكل مريض على حدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للدواء، بالإضافة إلى متابعة الآثار العكسية الناتجة من الدواء نفسه أو سوء استخدامه وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تحرص الجامعة على تقديمها.
أوضحت الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، أن النشرة الدوائية يتم إصدارها بصفة دورية كل ثلاثة شهور، متضمنة أحدث المعلومات الطبية الخاصة بالأدوية المختلفة سواء المعلومات المتعلقة باستعمالاتها او أحدث الإصدارات الجديدة من الادوية التى تقرها منظمة الغذاء والدواء بأمريكا لعلاج الأمراض المختلفة، كما تقدم معلومات خاصة بحوادث السموم المتفرقة وكيفية التعامل معها بشكل أمن وفعال ، مضيفةً أن العدد الاخير الصادر اشتمل على موافقة منظمة الغذاء والدواء الامريكية على اصدار لقاح جديد Novavax ضد ڤيروس الكورونا، سحب والغاء ترخيص عقار Gemifloxacin ، علاج چينى جديد لعلاج مرض الهيموفيليا B ، موضحةً أن الكلية توفر خدمة ارسال نسخة الكترونية من النشرة الدوائية بصفة دورية من خلال ارسال البريد الإلكتروني الخاص بالراغبين على البريد الالكتروني التالي:
صدور العدد الثالث من النشرة الدوائية لمركز الدواء والسموم بصيدلة طنطا
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