رفع التراكمات من محيط مدارس قروى أبو سمبل بأسوان

أسوان - صلاح المسن

قامت اليوم الوحدة المحلية لقروي أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، بأعمال التسوية وأعمال النظافة ورفع التراكمات بمدرسة توماس وعافية الابتدائية، وتوشكى غرب الابتدائية ومدرسة قسطل الإعدادية وتوماس وعافية الإعدادية ومعهد أبوسمبل الإعدادي بتواجد رئيس الوحدة لمتابعة الأعمال وتأمين المدارس بشكل جيد والاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وكذلك المظهر الحضاري والجمالي لمدارس الوحدة المحلية.

كانت قد بدأت اليوم فعاليات أول أيام الدراسة بمحافظة أسوان. وفتحت المدارس اليوم أبوابها أمام الطلاب كيوم تهيئة وتعارف، وأن يعرف طلاب الصفوف الأولى فى كل مرحلة فصولهم وقاعاتهم.

وشهد عبدالكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان طابور الصباح بمدرسة المواساة الإعدادية بنين..وتعتبر المواساة من ضمن ٦٧ مدرسة التى بدأت الدراسة الفعلية اليوم باعتبارها من المدارس التى تعمل بنظام الفترتين ،وقام وكيل المديرية اليوم بتفقد مدارس المنار الرسمية لغات.ومحمد مكاوى يعقوب الرسمية لغات انجليزى.وأحمد ابازيد الرسمية لغات.و.شجرة الدر الابتدائية.و.الدكتور طه حسين الإعدادية بنين.