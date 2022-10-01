رئيس جامعة بنها يستقبل وزير التعليم العالي بأول يوم بالعام الجديد بالجامعة الأهلية

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وذلك لتفقد الأنشطة الطلابية واستقبال طلاب الجامعة الأهلية بالعبور في أول يوم عمل، وتحية العلم مع الطلاب.

وتقدم الجامعة الأهلية بالعبور 20 برنامج دراسى يضم مختلف التخصصات العلمية الحديثة، حيث أن كلية الطب البشرى تقدم برنامج الطب والجراحة، وتقدم كلية علوم الحاسب 5 برامج هى الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، واللغويات الحاسوبية، وعلوم البيانات، وتطوير البرامج والتطبيقات، والواقع الافتراضى والمعزز، كما تقدم كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 5 برامج هى إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، والإحصاء والتأمين، والتسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، والاقتصاد والتمويل الدولي، والمحاسبة ومعلوماتية الأعمال، بينما تقدم كلية الهندسة 6 برامج هى هندسة التصنيع والمواد، وهندسة الميكاترونكس والأتمتة، وهندسة نظم الاتصالات، والهندسة الطبية، وهندسة البناء، والإسكان والتصميم للمجتمعات، وتقدم كلية الفنون البصرية والتصميمات 3 برامج هى التصميم الداخلى والأثاث، وفنون الميديا والإعلان، والنحت والتشكيل المعمارى والترميم.

كما أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء جامعة بنها الأهلية تضمن إنشاء 7 كليات بالجامعة وهى "الطب، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية"، بالإضافة إلى إعداد ملحق لإنشاء كلية الفنون البصرية والتصميم، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى الدراسة بـ 4 كليات وهى كليات "الطب برنامج واحد، والهندسة 6 برامج، وعلوم الحاسب 5 برامج، والاقتصاد وإدارة الأعمال 5 برامج"، وتم إدراج تلك الكليات بالتنسيق الحكومى من خلال طابع باسم الكلية يتضمن المصروفات، بالإضافة إلى بدء إدراج كلية الفنون البصرية بالتيرم الثانى بـ 3 برامج، ليكون إجمالى البرامج 20 برنامج بالكليات.

وقال رئيس الجامعة، إن الجامعات الأهلية ذات طابع خاص كونها منبثقة من رحم الجامعات الحكومية وهذا يعطى نوع من المصداقية، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد 300 طالب لكل كلية بجامعة بنها الأهلية، يتم قبول 70% من هذا العدد أى حوالى 200 طالب لكل كلية، وسيتم عمل اختبار تأهيلى لتحديد مستويات الطلاب الخاصة بكل برنامج لكل كلية، لاختيار البرنامج الذى سيلتحق به الطالب بالكلية المتقدم لها.

وفي وقت سابق ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الأهلية، بحضور أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية المنبثقة عنها جامعات أهلية، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لعرض الإستراتيجية المُستقبلية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بعد إجراء حوار مجتمعي لأطراف المنظومة الجامعية والبحثية حولها، مشيدًا بالدعم غير المسبوق من القيادة السياسية لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يأتي في إطار المشروع القومي للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، وتعد هذه الجامعات نموذجًا دوليًّا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع، وتعمل وفقًا لأحدث النظم الدولية، وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة، من خلال ما تقدمه من برامج دراسية متميزة وحديثة.

وأضاف عاشور، أن الجامعات الأهلية تُسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي حتى عام 2050، ومنها تقديم مستوى تعليم عالٍ على المستوى الأكاديمي والتطبيقي، بما يؤهل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بيئة مناسبة للبحث العلمي، تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية في مصر.

وأكد الوزير، أهمية عقد الجامعات الأهلية اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولي المُتميز، لتبادل الخبرات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى ضرورة انتهاء الجامعات الأهلية من كافة التجهيزات المطلوبة لبدء الدراسة في أول أكتوبر المقبل، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات، والقاعات الدراسية، والمعامل، والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ومعايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه عاشور بالتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

كما أشار الوزير إلى ضرورة اهتمام الجامعات بتنفيذ خطة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية، والفنية، والثقافية، وتعزيز الانتماء لدى طلاب الجامعات الأهلية، وتكثيف الحملات التوعوية للطلاب لمحاربة الأفكار غير السوية والمتطرفة.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية؛ بما يدعم انتظام سير العملية التعليمية داخل الجامعات الأهلية مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023.