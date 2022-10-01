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رئيس جامعة الاسكندرية يتفقد انتظام الدراسة بكلية الهندسة.. فيديو وصور

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:29 ص
رئيس جامعة الاسكندرية يتفقد انتظام الدراسة بكلية الهندسة.. فيديو وصور
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية انتظام الدراسة والمحاضرات فى أول يوم دراسة بالعام الجامعى الجديد بكلية الهندسة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الهندسة جامعة الاسكندرية.
 
وكان قد أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء الكليات، خلال مجلس الجامعة، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
 
كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدارسي الجديد، لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات، كما وجه رئيس الجامعة بالتزام كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، ووجه رئيس الجامعة باستمرار تنفيذ الأنشطة الطلابية من خلال إدارة رعاية الشباب، وبرامج للوقاية من فيروس كورونا لاتخاذ الإجراءات الإحترازية وتطهير الأماكن وتشجيعهم على الحصول على الجرعات المُنشطة حرصًا على سلامتهم، كما وجه رئيس الجامعة بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية مُتميزة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 
رئيس-جامعة-الإسكندرية-يقبل-العلم-المصري
رئيس-جامعة-الإسكندرية-يقبل-العلم-المصري

طالب-يهدي-رئيس-جامعة-الاسكندرية-العلم-المصري
طالب-يهدي-رئيس-جامعة-الاسكندرية-العلم-المصري

كلمة-رئيس-جامعة-الاسكندرية-بمناسبة-العام-الدراسى-الجديد
كلمة-رئيس-جامعة-الاسكندرية-بمناسبة-العام-الدراسى-الجديد

لقاء-طالب-مع-رئيس-جامعة-الاسكندرية
لقاء-طالب-مع-رئيس-جامعة-الاسكندرية
 
 

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