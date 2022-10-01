اليوم السابع
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رئيس جامعة الإسكندرية: الصناعة هى أحد الملفات الرئيسية فى مؤتمر المناخ

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:42 م
رئيس جامعة الإسكندرية: الصناعة هى أحد الملفات الرئيسية فى مؤتمر المناخ رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة لها دور كبير فى مواجهة آثار التغيرات المناخية من دراسات وأبحاث ومشروعات فى مختلف التخصصات منها كلية الهندسة والمركز الهندسى الذى يشارك فى العديد من المشروعات والأبحاث، منها فصل شبكة الأمطار وحماية الشواطئ وغيرها من المشروعات لمواجهة التغيرات المناخية ضمن خطة وسياسة الدولة المصرية لمواجهة هذه التغيرات وتأثيرها على مصر.
 
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك فريق عمل كبير لدى الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية والمؤتمرات، بالإضافة إلى الدور الأكاديمي للجامعة والتعاون مع الجامعات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية.
 
وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية لديها دراسات تتقدم بها فى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ أهم الملفات التى تعمل عليها هى الصناعة خاصة أن الإسكندرية يوجد فيها 58% من صناعة الغاز والبتروكيماويات والبترول لذلك الصناعة هى أحد الأعمده الرئيسية والملفات الهامة التى تعمل عليها الجامعة فى ملف التغييرات المناخية.

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