اليوم السابع
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رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الجامعة بقطاع الدَّراسة مع بداية العام الدراسى

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:59 م
رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الجامعة بقطاع الدَّراسة مع بداية العام الدراسى رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الجامعة بقطاع الدَّراسة
كتب ـ لؤى على

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تفقد الدكتور سلامة داود،القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، كليات قطاع الدَّراسة: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون؛ للترحيب بالطلاب الجدد، والنظر في انتظام الدراسة بقاعات الدرس في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، وشدد رئيس الجامعة على أهمية انتظام المحاضرات، وحسن استقبال الطلاب، وتعريفهم بالكليات وأقسامها. 
 
وقال رئيس الجامعة للطلاب: لكم الحق أن تفخروا بانتسابكم لمؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعليكم أن تحملوا رسالته الوسطية المعتدلة إلى جميع أرجاء الدنيا، وعليكم أن تعملوا بما تتعلموا، وأن تتفقهوا فيما تقرأوا، ومن فضل الله علينا أن كلياتكم تزخر بالعلماء، وطالبهم أن يجددوا العزيمة والنية في أخذ العلم، وعدم التكاسل.
 
رافق رئيس الجامعة خلال الجولة عمداء ووكلاء كليات الجامعة بالدراسة، جدير بالذكر أن كليات جامعة الأزهر بالدراسة كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.
 
 
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جامعة الازهر

عودة الدراسة

الازهر الشريف

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