اليوم السابع
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جامعة القاهرة تنظم معرضا للأنشطة ضمن برنامج حفل استقبال الطلاب الجدد

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:06 ص
جامعة القاهرة تنظم معرضا للأنشطة ضمن برنامج حفل استقبال الطلاب الجدد توافد الطلاب الجدد على جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى تصوير خالد كامل

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نظمت جامعة القاهرة معرضا للأنشطة الطلابية يتبع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك ضمن فعاليات برنامج استقبال الطلاب للعام الجامعي، ويتضمن المعرض استعراض للأنشطة الطلابية والتى تضم:  
 
النشاط الرياضي:
- ملعب لكرة القدم بساحة كلية تجارة إنجليزي - بالإضافة لعرض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الأنشطة المختلفة - ترابيزة تنس طاولة - ملعب كرة الريشة.
 
النشاط الثقافي:
تنظيم مسابقة (معلومة عامة وجوائز فورية) - معرض علمي للالكترونيات وأعمال التراث.
 
الأسر الطلابية:
عمل استعراض مصور لأهم ما تم تنفيذه خلال العام الجامعي 2019 / 2020 ومهرجان الأسر.
 
النشاط الفني :
عمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي وبعض الأعمال الفنية التي تحاكي دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى عمل عرض منوعات يتضمن الأغاني الوطنية - وورشة فنون تشكيلية.
 
النشاط الاجتماعي:
عمل معرض يتضمن بعض الأعمال مثل الرسم على الزجاج وبعض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الملتقيات - توزيع بعض المطبوعات الخاصة بحملة أنا أقوى من المخدارت.
 
الإرادة والتحدي :
من أجل الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع والتعريف بالأنشطة التي يمارسونها - يتم عرض الجوائز التي حصل عليها الطلاب في الملتقيات ومنتجات الطلاب.
 
الجوالة والخدمة العامة:
تنظيم بعض الفقرات التي تهدف إلى بث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة - ماركية لمعرض منتجات الجوالة والخدمة العامة.
 
الاتحادات الطلابية:
عرض بانوراما مصورة تحت عنوان (من أجل مصر) تتضمن الزيارات التي شاركت فيها واللقاءات القمية والاحتفالات الفنية التي تبرز دور رجال الشرطة والقوات المسلحة - توزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة - توزيع استمارات الانضمام برنامج ريادة الأعمال - ألعاب تلى ماتش وجوائز فورية.
 
 
 

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