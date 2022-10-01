جامعة القاهرة تنظم معرضا للأنشطة ضمن برنامج حفل استقبال الطلاب الجدد

نظمت جامعة القاهرة معرضا للأنشطة الطلابية يتبع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك ضمن فعاليات برنامج استقبال الطلاب للعام الجامعي، ويتضمن المعرض استعراض للأنشطة الطلابية والتى تضم:
النشاط الرياضي:
- ملعب لكرة القدم بساحة كلية تجارة إنجليزي - بالإضافة لعرض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الأنشطة المختلفة - ترابيزة تنس طاولة - ملعب كرة الريشة.
النشاط الثقافي:
تنظيم مسابقة (معلومة عامة وجوائز فورية) - معرض علمي للالكترونيات وأعمال التراث.
الأسر الطلابية:
عمل استعراض مصور لأهم ما تم تنفيذه خلال العام الجامعي 2019 / 2020 ومهرجان الأسر.
النشاط الفني :
عمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي وبعض الأعمال الفنية التي تحاكي دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى عمل عرض منوعات يتضمن الأغاني الوطنية - وورشة فنون تشكيلية.
النشاط الاجتماعي:
عمل معرض يتضمن بعض الأعمال مثل الرسم على الزجاج وبعض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الملتقيات - توزيع بعض المطبوعات الخاصة بحملة أنا أقوى من المخدارت.
الإرادة والتحدي :
من أجل الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع والتعريف بالأنشطة التي يمارسونها - يتم عرض الجوائز التي حصل عليها الطلاب في الملتقيات ومنتجات الطلاب.
الجوالة والخدمة العامة:
تنظيم بعض الفقرات التي تهدف إلى بث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة - ماركية لمعرض منتجات الجوالة والخدمة العامة.
الاتحادات الطلابية:
عرض بانوراما مصورة تحت عنوان (من أجل مصر) تتضمن الزيارات التي شاركت فيها واللقاءات القمية والاحتفالات الفنية التي تبرز دور رجال الشرطة والقوات المسلحة - توزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة - توزيع استمارات الانضمام برنامج ريادة الأعمال - ألعاب تلى ماتش وجوائز فورية.
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