توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الدراسة بالغربية

الغربية محمد طارق

بدء منذ قليل الطلاب بمدارس محافظة الغربية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالغربية، بالمراحل التعليمية المختلفة في التوافد علي المدارس وسط اجراءات احترازية مشددة، ووسط فرحة كبيرة من اولياء الأمور المرافقين لهم في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وكانت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية تحت إشراف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تفقدت 111 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، لبيان جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم متابعة 10 مدارس بإدارة شرق طنطا، 10 مدرسة بإدارة غرب طنطا، 6 مدارس بإدارة شرق المحلة، 16 مدرسة بإدارة غرب المحلة، 11 مدرسة بإدارة سمنود، 11 مدرسة بإدارة زفتى، 8 مدارس بإدارة السنطة، 17 مدرسة بإدارة بسيون، 10 مدارس بإدارة قطور، 12 مدرسة بإدارة كفر الزيات، وذلك بناء على تقرير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية.

يذكر أن وكيل الوزارة كان قد عقد اجتماعا موسعاً بقيادات المديرية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية العشر لبحث استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، وتم التوجيه بمتابعة جميع المدارس من قبل إدارات المتابعة والمراحل والتوجيهات ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وجميع الجهات المختصة.