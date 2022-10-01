اليوم السابع
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تنورة وعرائس وعروض رياضية بأول أيام العام الدراسي الجديد بمدارس الأقصر.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 09:25 ص
تنورة وعرائس وعروض رياضية بأول أيام العام الدراسي الجديد بمدارس الأقصر.. صور تنورة وعرائس وعروض رياضية في أول أيام العام الدراسي
الأقصر- أحمد مرعى

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رصد تليفزيون اليوم السابع، اليوم السبت، فعاليات عروض مبهجة بالتنورة والعرائس في أول طابور الصباح الأول وتحية العلم من قبل التلاميذ والطلاب داخل مدارسهم في أول أيام العام الدراسي الجديد. 
 
ومن جانبه أعلن المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، استعداد المحافظة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، من خلال تجهيز أكثر من 514 مدرسة منهم 4 مدارس جديدة تدخل الخدمة هذا العام لأول مرة، بالإضافة إلى 86 مدرسة تم توسعتهم ورفع كفاءتهم لاستيعاب الطلاب والطالبات، لافتا إلى أن 7089 فصلا في 514 مدرسة بالمحافظة من المقرر أن يستقبلوا نحو  298 طالبا وطالبة خلال العام الدراسي الجديد. 
 
وأشار المهندس ممدوح محمد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر إلي أنه بالتنسيق مع التربية والتعليم تم الانتهاء من أكثر من 90 مشروعا لإنشاء وتوسعة وتجديد نحو 90 مدرسة بتكلفة تجاوزت 207 ملايين جنيه لاستيعاب اعداد الطلاب والحد من الكثافة داخل الفصول الدراسية بمدارس المحافظة، كما تم زيادة عدد الفصول باجمالي 296 فصل جديد هذا العام لافتا الي انه جاري العمل لتطوير وصيانة 32 مدرسة وانشاء 231 فصل جديد في مختلف المدارس بالمحافظة وكذلك انشاء مبني جديد لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لافتا الي ان قطاع الابنية التعليمية شهد تنفيذ 123 مشروع جديد بإجمالي تكلفة لكافة المشروعات التي تمت والمشروعات الجاري تنفيذها تقارب لـ 366 مليون جنيه.

تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(1)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(1)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(2)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(2)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(3)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(3)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(4)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(4)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(5)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(5)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(6)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(6)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(7)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(7)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(8)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(8)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(9)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(9)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(10)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(10)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(11)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(11)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(12)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(12)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(13)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(13)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(14)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(14)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(15)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(15)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(16)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(16)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(17)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(17)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(18)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(18)


تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(19)
تنورة-وعرائس-وعروض-رياضية-في-أول-أيام-العام-الدراسي-(19)


 


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