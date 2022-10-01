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تطوير وتأهيل حديقة الربيع بديرمواس في المنيا.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:08 م
تطوير وتأهيل حديقة الربيع بديرمواس في المنيا.. صور حديقة الربيع
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء محمد معوض عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، وعامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، أعمال التطوير والتأهيل بحديقة الربيع شمال مدينة ديرمواس، لتكون متنفسا لأبناء ديرمواس، لقضاء أوقات الفراغ والإجازات.

 

ويتم تجهيز الحديقة لتكون جاهزة لاستقبال الأسر من كافة قرى مركز ديرمواس

 

حيث يتم عمل مقاعد وبرجولات وتركيب بلاط لأرضيات الممشى، وتركيب لعب للأطفال لإدخال الفرحة عليهم

 

كما سيتم تكثيف الإضاءة ورفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات.

 

ووجه رئيس مركز ومدينة ديرمواس ابراهيم عبد الرحمن مدير البساتين والحدائق بضرورة تهذيب الأشجار وقص الحشائش وريها بشكل دائم مع تكثيف الحراسة على الحديق للحفاظ عليها مع التعامل بالتوازن بين حسن معاملة المواطنين والحفاظ على الحديقة ومكوناتها.

 

فيما أشاد السكرتير العام المساعد بحجم الإنجازات وما يبذل من مجهودات بمدينة ديرمواس واثنى على مجهودات الوحدات المحلية فى التعامل مع ملف البيئة والمناخ والمشاركة الايجابية بمبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100مليون شجرة.

تطوير حديقة الربيع بالمنيا
تطوير حديقة الربيع بالمنيا

 

حديقة الربيع بالمنيا
حديقة الربيع بالمنيا

 


ديرمواس

حديقة الربيع

تطوير الحدائق

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محافظة المنيا



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