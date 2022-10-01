بدء الدراسة بيوم تعريفى لطلاب الصفوف الأولى بمدارس أسوان.. صور

شهدت مدارس محافظة أسوان، بدء وانطلاق الدراسة للعام الدراسى الجديد 2022/2023، وذلك بيوم تعريفى لطلاب الصفوف الأولى فقط "رياض الأطفال والأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى".

وأكد عبد الكريم لطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن بدء الدراسة اليوم قاصر على يوم تعريفى لطلاب الصفوف الأولى فقط "رياض الأطفال والأول الابتدائى والأول الإعدادى والأول الثانوى"، وذلك بهدف تهيئة هؤلاء الطلاب بالمدرسة الجديدة وتعريفهم بالمعلمين واستلام الكتب أيضاً.

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن الدراسة تنتظم بداية من غدٍ الأحد 2 أكتوبر فى لجميع المراحل والصفوف الدراسية داخل 1460 مدرسة على مستوى محافظة أسوان، تضم 10 آلاف و334 فصل دراسى، لافتاً إلى أن اليوم شهد انتظام الدراسة فى المدارس ذات الفترتين وعددهم نحو 67 مدرسة.