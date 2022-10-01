اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 06:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل أوكرانيا يتضمن 12.4 مليار دولار مساعدات

السبت، 01 أكتوبر 2022 06:00 ص
بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل أوكرانيا يتضمن 12.4 مليار دولار مساعدات الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع القانون أمس الجمعة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء في وقت سابق من أمس الجمعة.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الخميس على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا، وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.

وفى وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما فى ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".


بايدن

رئيس امريكا

مجلس النواب الامريكى

حرب روسيا واوكرانيا

كييف

موسكو

هيمارس



الموضوعات المتعلقة

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بايدن: ضم روسيا لمناطق أوكرانية "احتيال".. وبوتين: سنستعيد كافة أراضينا.. الإمارات تبدأ نظام جديد للتأشيرات.. الصحة العالمية: زيادة مقلقة لتفشى الكوليرا

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:00 ص

بايدن: تهديدات بوتين لن ترهب الأمريكيين وسندافع عن كل حلفائنا فى الناتو

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:06 م

بايدن: موسكو ستدفع ثمنا باهظا بعد إعلانها ضم مناطق أوكرانية.. الرئيس الأمريكى يصفها بـ "الاحتيال".. بوتين: أمريكا تكذب بفجاجة وتأخذ كل شىء بوقاحة وابتزاز.. ودول مجموعة السبع تفرض عقوبات على موسكو بعد الإعلان

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:44 م

بايدن: ضم روسيا لمناطق أوكرانية "احتيال".. وموسكو ستدفع ثمنا باهظا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:49 م

فلوريدا تستيقظ على دمار خلفه الإعصار "إيان" والعاصفة تتجه إلى كارولينا الجنوبية.. بايدن يعلن الأولى منطقة منكوبة وحالة طوارئ بالثانية.. وحاكم فلوريدا: نشهد فيضانات تحدث مرة كل 500 عام.. واستمرار عمليات الإنقاذ

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:48 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة