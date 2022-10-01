بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل أوكرانيا يتضمن 12.4 مليار دولار مساعدات

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع القانون أمس الجمعة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء في وقت سابق من أمس الجمعة.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الخميس على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا، وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.

وفى وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما فى ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".