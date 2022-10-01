بالعكاز.. طالبة تحرص على التواجد بالمدرسة في أول أيام العام ببورسعيد (فيديو)

بورسعيد - محمد عزام

حرصت الطالبة أسيل محمد جلال، على التواجد بالعكاز في مدرستها بأول أيام العام الدراسي الجديد، على الرغم من إصابتها بتمزق في الأربطة وتجبيس قدمها، وذلك في إحدى مدارس محافظة بورسعيد.

ومن جانبها قالت عزيزه رفعت، مدير إدارة شرق التعليمية، التي ذهبت إلى الطالبة وشكرتها على حرصها بتواجدها في أول أيام العام الدراسي الجديد رغم اصابتها، أنها سعيده جدا لرؤيتها.

وأشار عزيز شنوده، مدير إدارة مدرسة سانت ماري، إلى أنه قد تم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد منذ ما يقرب من شهر ونصف برفع كفاءة المدرسة بكافة النواحي، وتجميل الفصول وقاعات الأنشطة.

يذكر أنه قد انتظم الطلبة والطالبات بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، أول طابور صباحي في مدارس محافظة بورسعيد، والذي شهد حضور كبير من الطلبة والطالبات.

ودخل طلاب المدارس التي انطلق فيها العام الدراسي الجديد وهي عدد قليل من مدارس محافظة بورسعيد، على أن تنطلق المدارس بكامل طاقتها غدا الأحد.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، من تواجدها، صباح اليوم السبت، بمحيط المدارس التي انطلق فيها العام الراسي الجديد في نطاق أحياء المحافظة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد.

وانتشرت القوات الأمنية في كافة الطرق المؤدية للمدارس التي بدأ فيها بداية العام الدراسة وهي عدد قليل من المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد.

كما كثف رجال إدارة المرور من تواجدهم بمحيط المدارس وتيسير دخول الطلاب وحركة مرور السيارات أمام المدلرس، وكذلك الشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.