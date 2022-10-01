انطلاق جزئى للدراسة بسوهاج.. وغدا استقبال مليون و300 ألف طالب

شهدت محافظة سوهاج اليوم السبت، انطلاقا جزئيا للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023 "التيرم الأول" داخل 11 إدارة تعليمية، هي عدد إدارات المديرية، والتي تضم "طما وطهطا وجهية والمراغة وساقلته وسوهاج وأخميم والمنشأة وجرجا والبلينا ودار السلام" داخل ما يقرب من 450 مدرسة ابتدائى وإعدادى وثانوى بنظام الفترتين، وهو انطلاق جزئى، بينما يشهد العام الدراسى الجديد الانطلاق بكامل طاقته غدا الأحد بكافة مدارس المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمد محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة سوهاج، في تصريحات صحفية خاصة لليوم السابع أن المحافظة سوف تستقبل حوالى مليون و300 ألف طالب بمراحل التعليم المختلفة وتجاوز عدد المدارس بالمحافظة 3050 مدرسة وعدد الفصول إقتربنا من 30 ألف فصل وهناك إنشاءات جديدة تتسلمها المديرية على مراحل وخاصة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وموقف الكتب تم تسلم أكثر من 95 % من الكتب المدرسية وتم تسليمها لمخازن الإدارات وطبقا للتعليمات سوف يتم توزيع الكتاب المدرسى.

وأشار الدكتور ياسر وكيل وزارة التربية والتعليم أن الإنطلاق الكامل للعملية التعليمة داخل مدارس سوهاج يوف يكون يوم الأحد وأن الإنطلاق الجزئى سوف يكون السبت بمدارس الفترتين ويوم السبت سوف يكون بروفه قويه لإستقبال العام الدراسى الجديد وهناك إستراتجيات جديدة سوف يتم تنفيذها هذا العام للعملية التعلية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم عقد إجتماعا مع مديري الإدارات التعليمية لبحث استعدادات لإنطلاق وشدد على ضرورة متابعة المدارس بشكل دوري وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وخاصة في الإستراتجيات الجديدة للتعلم وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس وكذلك المبنى المدرسي ومتابعة موقف الكتب الدراسية جاء الإجتماع بحضور عطا الميموني مدير عام التعليم العام ماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية.

وأنهى الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في سوهاج تصريحاته الصحفية لليوم السابع أنه بالتنسيق مع إدارتى التخطيط والأبنية التعلية تم التأكد من إنتهاء الأعمال الخاصة بتطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي، والتأكد أيضا من الإنتهاء من أعمال الصيانة لباقي المدارس، وتم التنسيق بين "مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء"؛ للتأكد من سلامة جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة؛ ضماناً لانتظام سير العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.