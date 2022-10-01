اليوم السابع
Ads
السبت، 01 أكتوبر 2022 08:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق العام الدراسى بالجامعات والتيرم الأول 14 أسبوعا

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:00 ص
اليوم.. انطلاق العام الدراسى بالجامعات والتيرم الأول 14 أسبوعا طلاب الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينطلق اليوم السبت 1 أكتوبر العام الدراسى الجديد على مستوى الجامعات والمعاهد، حيث حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث تبدأ الدراسة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023.
 
وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
 
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

التعليم العالى

الجامعات

العام الدراسى الجديد

اخبار مصرية

جامعة القاهرة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

جامعة الأقصر تعتمد موعد فتح الموقع الإلكترونى للتسجيل بالدراسات.. التفاصيل

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 11:18 ص

الموافقة على تشكيل لجان المناقشة لعدد من رسائل الماجستير بجامعة الأقصر

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:36 ص

مكتب التنسيق ينتهى من ترشيح 850 ألف طالب من الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات للجامعات والمعاهد.. تطبيق قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى.. واليوم آخر موعد لتقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:00 ص

جامعة حلوان تستعد للعام الدراسى الجديد.. عمداء الكليات: الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية.. وتنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد بالأسبوع الأول.. وتعقيم دورى للقاعات الدراسية والمدن السكنية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:20 م

جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ تلقى طلبات تعديل الرغبات 2 أكتوبر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة