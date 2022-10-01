اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة

كتب محمود طه حسين

ينطلق صباح اليوم السبت العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، بعد انطلاق الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازي، دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما يساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.