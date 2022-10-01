اليوم السابع
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الأعلى للأمناء: المساهمة فى تنظيم دخول الطلاب ومنع التزاحم مع بداية الدراسة

السبت، 01 أكتوبر 2022 07:43 م
الأعلى للأمناء: المساهمة فى تنظيم دخول الطلاب ومنع التزاحم مع بداية الدراسة عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية
كتب محمود طه حسين

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أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، تفعيل غرفة عمليات المجلس الأعلى لتلقى الشكاوى والعمل على حلها بالتعاون مع مسئولى وزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات، مع بدء العام الدراسى الجديد، حرصا على عام دراسى آمن للطلاب والمعلمين وتلبية طموحات أولياء الأمور فى تحقيق خدمة تعليمية جيدة.

 

وأكد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تخصيص رقمين عبر تطبيق الواتس أب

 01065125739 والرقم الثانى 01065125916، لتلقى أى شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والعمل على سرعة حلها، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وجميع المديريات التعليمية بالمحافظات.

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ووجه عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى، بتواجد أعضاء مجالس أمناء المدارس للمساعدة فى تنظيم دخول الطلاب، مناشدا أولياء الأمور عدم التزاحم، والالتزام بتعليمات مديرى المدارس، والسماح فقط بدخول الطلاب، حرصا على أمن وأمان الطلاب.

 

كما وجه "علام"، جميع أعضاء مجالس الأمناء على مستوى الجمهورية بتنظيم لقاءات مع أولياء الأمور، خلال الأسبوع الاول للدراسة، للتعرف على المشاكل التى يواجهونها، ووضع حلول سريعة لها، والتأكيد على احترام المعلم وهيبته ومنحه كل الدعم والمساندة التى تمكنه من أداء رسالته.

 

وأوضح عبد الرؤوف علام، أن مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، سوف تتابع تسليم الكتب الدراسية للطلاب، والحرص على سرعة تنفيذ ذلك.

 

ونبه "علام "، على أعضاء مجالس الأمناء فى كل المحافظات بأهمية شرح وتوضيح اجراءات وزارة التربية والتعليم خاصة التى تطبق لأول مرة خلال العام الدراسى الحالى، ومنها اليوم الرياضى، وفترات المشاهدة التى تهدف لدمج المحتوى الرقمى فى البوم الدراسى.

 

وشدد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، على جميع أعضاء مجالس المحافظات والإدارات والمدارس، بأن مجالس الأمناء هى شريك أساسى فى استقرار العملية التعليمية، ومنبرا لأولياء الأمور فى ايصال شكواهم والعمل على حلها.

 


التربية والتعليم

مجلس الأمناء والاباء

توجيه دخول الطلاب

اخبار مصر

اخبار التعليم



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