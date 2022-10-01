افتتاح مدرسة وسوق تجاري بالعريش فى سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وفي إطار تلك المناسبة افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس يسري الديب رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة مدرسة ابو صقل للتعليم الأساسى بالعريش، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة،اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، غريب حسن مدير فرع الأبنية التعليمية بشمال سيناء، مني أبو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية، رحمى بكير عضو مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد المحافظ، علي ان المدرسة على مساحة 3000 متر مربع، وتضم دور ارضي و 4 أدوار علوية، بهم 22 فصلا دراسيا، وتم انشاءها بتكلفة 8 ملايين و570 الف جنيه.

أكد المحافظ علي اهتمام المحافظة بالعملية التعليمية، حيث تم إنشاء عدد 37 مدرسة ما بين انشاء جديد وإضافة أجنحة ، لافتا الي انشاء 3مدارس جديدة بمنطقة الخزان وهي مدرسة المتفوقين والتجريبية والمتعددة.

وأشار المهندس يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، انه تم إنشاء عدد كبير من المدارس للقضاء على الكثافة الطلابية، بحيث لا تزيد كثافة الفصل الواحد عن 40 طفلا.

كما افتتح المحافظ مجمع السوق التجاري بحي السبيل بالعريش، والذى يضم 80 باكية ومحل ومخبز ووحدة إسعاف بتكلفة 7 مليون و600 الف جنيه بهدف توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل للشباب، وذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة،اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، العميد جمال عبد الناصر، رئيس مركز ومدينة رفح،اماني رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ على أهمية السوق التجاري بحي السبيل بعد شغل 70٪ من الوحدات السكنية بالمواطنين، مطالبا المواطنين بالتقدم لحجز الوحدات السكنية الخاصة بالاسكان الاجتماعي، حيث انها فرصة كبيرة أمامهم لأنها تدخل تحت مظلة إسكان معدومي الدخل واسعارها اقل مقارنة بباقى المحافظات.