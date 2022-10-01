احذر.. تغير الفصول تزيد من مخاطر البرد والأنفلونزا اتخذ التدابير الوقائية

كتبت إيناس البنا

مع دخول فصل الخريف وبدأ التغير في درجات الحرارة للإنخفاض، هناك خطر متزايد من الأشخاص الذين يعانون من البرد والإنفلونزا ومشاكل صحية موسمية أخرى، وللحفاظ على مثل هذه الظروف ، من المهم أن تتخذ تدابير وقائية مناسبة.

وفقا لموقع " healthline، ستساعد الإجراءات الوقائية التالية في الحفاظ على حمايتك خلال المواسم المتغيرة.

حافظ على مسافة آمنة من المرضى:



ابتعد عن الأشخاص المرضى أو الذين يعانون من أعراض معينة، فقد يكونون حاملين للجراثيم، وبالتالي ، يمكن أن يكونوا ناشرين لنزلات البرد والإنفلونزا، من الأفضل أن تحافظ على مسافة آمنة من هؤلاء الأشخاص.

اغسل يديك دائمًا:



غسل يديك مهم للغاية لأنه يساعد على حمايتك من الجراثيم، إذا خرجت أو لمست سطحًا ما ، فتأكد من غسل يدك حتى لا تدخل الجراثيم إلى جسمك.

اتباع نظام غذائي صحي:



اتباع نظام غذائي يحتوي على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة مختلفة يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويمكن لنظام المناعة الصحي محاربة فيروسات البرد والإنفلونزا.

الحفاظ على النظافة:



من أهم الأشياء للبقاء بصحة جيدة هو الحفاظ على نظافة محيطك، عندما يكون محيطك نظيفًا ومرتّبًا ، تقل فرص انتشار الجراثيم وإصابتك.

ابق على استعداد للشتاء:



عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، احتفظ بملابسك الدافئة وجاهزة لارتدائها عند الضرورة، أيضا ، تجنب المشروبات الباردة وبدلا من ذلك انتقل إلى المشروبات الساخنة.