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احتفالية بمعهد أزهرى بقنا وتوزيع بالونات وهدايا لرسم البهجة على التلاميذ.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:17 ص
احتفالية بمعهد أزهرى بقنا وتوزيع بالونات وهدايا لرسم البهجة على التلاميذ.. صور احتفالية بمعهد أزهرى بقنا وتوزيع بالونات وهدايا
قنا صابر سعيد

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استقبل معهد نجع دويح الابتدائي الأزهري بنقادة جنوب قنا، التلاميذ بهدايا وبالونات لرسم البهجة علي وجوههم في أول يوم دراسي للعام الجديد.
 
وشهد اليوم الأول انتظام بالدراسة مع حضور عدد كبير من أولياء الأمور رفقة أبنائهم خاصة الملتحقين بالصف الأول، مع تقديم نصائح للتلاميذ بطابور المعهد من قبل المعلمين.
 
قال الشيخ أحمد عبد السيد، شيخ معهد نجع دويح، إن المعهد استقبل الطلاب في اليوم الأول بتنزيين المعهد والمدخل، مع تجهيز الفصول وتوزيع البالونات وأدوات مدرسية للطلاب، بهدف رسم البهجة علي نفوس التلاميذ بمشاركة أولياء الأمور.
 
 
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(1)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(1)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(2)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(2)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(3)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(3)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(4)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(4)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(5)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(5)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(6)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(6)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(7)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(7)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(8)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(8)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(9)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(9)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(10)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(10)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(11)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(11)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(12)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(12)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(13)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(13)

احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(14)
احتفالية-بمعهد-أزهرى-بقنا-وتوزيع-بالونات-وهدايا--(14)

 


العام الدراسي

استقبال العام الدراسي

معهد نجع دويح

اخبار قنا



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