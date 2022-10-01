إصابة 14 عاملا فى انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

واستقبلت طؤارى مستشفى بنى سويف التخصصي 8 من المصابين وجميعهم عمال، وهم : علام محمد، 24 سنة، وبه إشتباه كسر بالقدم اليسري وخلع بالكتف اليمنى، وعاطف عمرو، 19 سنة، وبه جروح بالرأس وكدمات، وشريف مرعى، 24 سنة، وبه إشتباه كسر باليد وجروح وسحجات، وعلي سيد، 36 سنة، وبه كدمات وسحجات، واسلام سامح، 19 سنة، وبه سحجات وكدمات، ومحمد جمال، 23 سنة، وبه سحجات وكدمات، وابو بكر سيد، 32 سنة، وبه سحجات وكدمات، وشحاتة رمضان، 35 سنة، وبه سحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة.

فيما رفض 6 من المصابين النقل إلى المستشفى، وتم اخذ اقرار عليهم بذلك، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بداخل المستشفى ، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.