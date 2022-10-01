اليوم السابع
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السبت، 01 أكتوبر 2022 07:29 م
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إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

السبت، 01 أكتوبر 2022 06:07 م
إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 12 مواطنا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربى ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع الحادث بعد مدخل جرزا أمام قرية الريف العربى وتبين إصابة 12 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

 


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