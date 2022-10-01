اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شاب اعتدى عليه آخرون خلال مشاجرة في بورسعيد

السبت، 01 أكتوبر 2022 10:35 م
إصابة شاب اعتدى عليه آخرون خلال مشاجرة في بورسعيد اسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، اثر اعتداء آخرون عليه خلال مشاجرة بمنطقة القابوطي نطاق حي الضواحي.
 
استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: ابراهيم علي السيد علي السويركي 26 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، بادعاء اعتداء آخرون عليه خلال مشاجرة بمنطقة القابوطي.
 
حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

إصابة شاب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة