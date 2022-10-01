إصابة شاب اعتدى عليه آخرون خلال مشاجرة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب شاب بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، اثر اعتداء آخرون عليه خلال مشاجرة بمنطقة القابوطي نطاق حي الضواحي.

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الشاب: ابراهيم علي السيد علي السويركي 26 عامًا، مصابًا بجروح متفرقة بالجسم، بادعاء اعتداء آخرون عليه خلال مشاجرة بمنطقة القابوطي.

حُرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب.