اليوم السابع
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أول متبرع بأعضائه بعد الوفاة: أتمنى إنشاء بنك لحفظ الأعضاء وهيئة لتلقى الطلبات

السبت، 01 أكتوبر 2022 02:00 م
أول متبرع بأعضائه بعد الوفاة: أتمنى إنشاء بنك لحفظ الأعضاء وهيئة لتلقى الطلبات يوسف ملاك أول متبرع بأعضائه
كتب ـ وليد عبد السلام

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طالب يوسف ملاك أول متبرع بأعضائه بعد الوفاة، وزارة الصحة بإنشاء بنك كبير لحفظ الأعضاء البشرية وهيئة تتلقى طلبات الحاجة لزراعة ونقل الأعضاء البشرية من المرضى.
 
وأضاف يوسف ملاك فى تصريحات لـ "ليوم السابع"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء أكبر مركز لزراعة ونقل الأعضاء البشرية يمثل تحولا كبيرا في الملف وانتصارا لآلاف المرضى الذين قد يحرمون من الحياة لعدم وجود متبرع .
 
وأوضح يوسف ملاك، أن التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا منصوص عليه بالقانون والعديد من دول العالم تسير علي نفس النهج، وتابع : نقل الأعضاء من المتوفين حديثا يمثل قبلة الحياة للمرضى .
 
وأشار إلى أن التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا سيعمل على توفير الأعضاء البشرية بشكل كبير أسوة بدول العالم المختلفة. 

الصحة

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