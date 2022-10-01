أكلات تسبب انتفاخ البطن.. منها المشروبات الغازية

كتبت نهير عبد النبى

انتفاخ البطن من المشاكل الشائعة التى يعانى منها الكثيرون وتسبب الإحراج والتوتر، قد يكون ذلك ناتج عن تناول الإصابة ببعض المشاكل فى الجهاز الهضمى والمعدة وقد يكون ناتج عن تناول بعض الأطعمة.

وفى هذه التقرير يقدم اليوم السابع بعض الأكلات التى تسبب انتفاخ البطن وحسب ما ذكره موقع healthy فهى:

1الفول



يعتبر الفول من أبرز أنواع الأكلات التى تسبب انتفاخ البطن والغازات وخصوصا لمن يعانون من التهاب القولون.

2:ألبان



هل تعلم أن 3 من كل 4 أشخاص يفقدون في النهاية القدرة على هضم اللاكتوز ، الكربوهيدرات الرئيسية في منتجات الألبان؟ يمكن أن يسبب عدم تحمل اللاكتوز الانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.

تشمل قائمة الأطعمة المحظورة منتجات الألبان مثل الحليب والزبدة والجبن والآيس كريم والزبادي والمزيد.

3:المشروبات الغازية



تحتوى المشروبات الغازية على بعض الخصائص التى تزيد من انتفاخ البطن والغازات لذلك ينصح بتجنبها واستبدالها بالعصائر الطبيعية.

4:القمح



تمتلئ هذه الحبوب خارج الحقل بالألياف، لكن من الجدير بالذكر أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان والتي لا تتحلل جيدًا أثناء عملية الهضم.

يمكن أن يؤدي بروتين الغلوتين الموجود في القمح والشعير أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والانتفاخ ، خاصة إذا كنت تعاني من مرض الاضطرابات الهضمية

5:الخضراوات الصلبة



يمكن أن تكون هذه العناصر الغذائية المليئة بالفيتامينات وهي جزء من عائلة الملفوف من الاطعمة التى تسبب الانتفاخ وتشمل القائمة البروكلي ، وملفوف بروكسل ، والقرنبيط .