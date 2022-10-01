أكاديمية الأوقاف الدولية تبدأ اليوم دورتين جديدتان فى الحاسب الآلى لـ30 إمام وإدارى

كتب على عبد الرحمن

تبدأ أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم السبت 1 أكتوبر، ولمدة أسبوعين، عقد دورتين جديدتين رقم (95 ، 96) بمركز الحاسب الآلي، في الأكاديمية لـ 30 إمام وإدارى، وذلك في إطار الجهود المستمرة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتميز العلمي في كافة وجوه المعرفة وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل لكافة العاملين بها.

والمتدربون هم:

أولًا: الدورة الصباحية وهي رقم (95) وتعقد من الساعة (10) صباحًا وحتى الساعة (3) عصرًا.

1 علم عبدالسميع محمود عمر سوهاج إمام وخطيب

2 محمود أحمد اللمعى عطاالله سوهاج إمام وخطيب

3 صبري عبدالملك خليفة فراج سوهاج إمام وخطيب

4 باسم محمد أحمد ابراهيم سوهاج إمام وخطيب

5 محمد محمود عبد الرازق عبد العزيز قنا إمام وخطيب

6 أحمد سيد عطاالله أحمد قنا إمام وخطيب

7 أحمد محمود محمد ابراهيم قنا إمام وخطيب

8 محمد عبد العظيم أمين على عطيه القليوبية إمام وخطيب

9 أيمن سعد محمد علي يسن القليوبية إمام وخطيب

10 عماد أحمد عبد الخير الشاذلي القليوبية إمام وخطيب

11 سامح محمد درويش إبراهيم القليوبية إمام وخطيب

12 محمد سعيد محمد سيد القليوبية إمام وخطيب

13 عمرو سعيد محمد محمد القليوبية إمام وخطيب

14 نعمة إبراهيم الشيشين رمزي كفر الشيخ واعظة

15 مها رضوان عبدالرازق سالم القاهرة واعظة

ثانيًا: الدورة المسائية وهي رقم (96) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً .

1 محمد شعبان ربيع ابراهيم دمياط إمام وخطيب

2 محمد أحمد إبراهيم حمزة دمياط إمام وخطيب

3 الخليل أحمد إبراهيم اسماعيل المنيا إمام وخطيب

4 ياسر خيري شحاته محمد المنيا إمام وخطيب

5 اسلام عبد الناصر عبد النعيم المنيا إمام وخطيب

6 عبد الحميد عياد فهيم عبدالعال قنا إمام وخطيب

7 بدر محمد حامد عبدالرحمن قنا إمام وخطيب

8 أحمد مزيد رشوان مزيد سوهاج إمام وخطيب

9 محمد محمد عبد العال ابو زيد سوهاج إمام وخطيب

10 خالد أحمد ابو المجد السمان سوهاج إمام وخطيب

11 محمد عزت محمد مصطفى عطوه كفر الشيخ إمام وخطيب

12 أحمد إبراهيم رضوان عجوه كفر الشيخ إمام وخطيب

13 صالح السيد محمد أحمد حسين كفر الشيخ إمام وخطيب

14 صبحي حامد عبدالفتاح كفر الشيخ إمام وخطيب

15 شيماء أبو بكر سعيد المجلس الأعلى إداري

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصي يحتوي على عدد (2) صورة شخصية، وصورة المؤهل ، وصورة الرقم القومي.