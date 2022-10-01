أخبار مصر.. الرئيس السيسى لأعضاء الهيئات القضائية: حقوق المصريين أمانة في أعناقكم

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد لأعضاء الهيئات القضائية بأن "حقوق المصريين أمانة في أعناقكم".

الرئيس السيسى: القضاء يتحمل مسئولية كبيرة في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الاجتماعى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أكد أن القضاء عليه مسئولية كبيرة في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الاجتماعي الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم.

شعبة الأدوية: مخزون أدوية الأورام يكفى 6 أشهر والدولة توفر الدولار للاستيراد

أعلن الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية في الغرف التجارية، أن مخزون أدوية الأورام بصفة عامة سواء الأورام السرطانية أو غيرها يصل إلى 6 أشهر حاليًا، مشيرا إلى أن جميع الأصناف متوفرة من الشركات الأجنبية والمحلية ولم نرصد أي نقص فيها.

الإحصاء يكشف ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين نسمة

بلـغ عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل (104 مليـــون نسمة) يــوم السبت الموافق 1/10/2022.

وكان عدد السكان قد بلغ (103 مليون نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

الصحة: لا يوجد نقص فى أدوية السرطان وجميع المستشفيات لديها مخزون كاف

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجى من أدوية الأورام كاف، مشيرا إلي أن جميع المستحضرات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج الأورام متوفرة بالمستشفيات ولا يوجد نقص فيها.

وزير التربية والتعليم: أولياء الأمور شركاء الوزارة فى العملية التعليمية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أولياء الأمور شركاء للوزارة فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واسترجاع دور المدرسة التربوى واكتشاف المواهب وتنميتها.

مرتضى منصور: مستعد لزيارة الأهلى لو دعونى.. ودعوة مجلس الخطيب لزيارة الزمالك وإصدار بيان مصالحة مشترك

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع النادى الأهلي ومسئوليه، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى النادي الأهلي حال قامت إدارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوجيه الدعوة له.

وزيرة التضامن: زيادة 100 جنيه للمستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد وتوصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد وعضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية وعددهم 192 ناديا، وذلك من خلال شهر أكتوبر وفتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية.

مفتى الجمهورية يوضح 5 شروط لزراعة الأعضاء من الميت للحى.. التفاصيل

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن العلاج بنقل وزرع عضوٍ بشريٍّ مِن متوفى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى.

رئيس الوزراء يتفقد محطة السلام إحدى محطات الأتوبيس الترددي BRT

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم السبت، لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، بتفقد محطة السلام، إحدى محطات الأتوبيس الترددي BRT، والذي يتم تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يشهدان تحية العلم فى أول يوم دراسة

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من قيادات جامعة القاهرة ، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى رفع العلم المصرى داخل الجامعة إيذانا بانطلاق العام الدراسى الجديد، كما شهدوا أداء تحية العلم المصرى.

أرسنال يضرب توتنهام بثلاثية مثيرة ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي.. فيديو

حقق فريق أرسنال، فوزًا كبيرًا على توتنهام بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "الإمارات"، بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.