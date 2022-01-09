90740 سيدة بالشرقية تستفاد من الخدمات الطبية لدعم صحة الأم والجنين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 90 ألف سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية فى ديسمبر 2020.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 90740 سيدة حامل بالمحافظة حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم فى الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV, و ومرض الإلتهاب الكبدى ب HBV ، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائى المناسب والحفاظ على الوزن المثالى فى فترة الحمل ومابعد الولادة.

ويتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقى التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وأضاف "مسعود" بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبى لعدد 157الف736 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عام، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبى مدرب على أعمال الفحص من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات"، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية، فى 358 نقطة.