190 محضر والتحفظ على سلع ومنتجات فاسدة فى حملات لتموين بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية،بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة المديرية"فى المدة من 1 إلى 7يناير الجاري"بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة.

وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وقد تضمن التقرير الذى أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة،أسفرت عن تحرير 109 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،و 25محضراً لإنتاج خبز ناقص الوزن،و 19محضراً لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

و 24 محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين،و 2 محضر للتصرف فى 66 جوال دقيق مدعم،و18 محضرالعدم صرف بون للمواطنين،و18محضراً لعدم الاحتفاظ بميزان حساس،و4محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش ، ومحضر للتوقف عن ممارسة النشاط على الوجه المعتاد حيث تقوم أجهزة المديرية بالمرور اليومى على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العيينات وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية.

وقد صدر القرار الوزارى رقم 186 بتوريد محصول القمح المنتج محلياً لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً،حيث يبدأ موسم التوريد 15 أبريل القادم وحتى 15 يوليو القادم،وذلك لجميع الأصناف المنصرفة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل بدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ،إذ تقوم المديرية بإجراء الترتيبات اللازمة والإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة_المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،فى حين تم تحرير 4مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية،و3مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى مواعيد العمل وعدم صرف بون بالمقررات التموينية.

و9مخالفات لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية كما أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 19محضر لعدم الإعلان عن الأسعارفى الأنشطة المختلفة،و17محضر لجزارين وتجارمواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية ،و6محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط 120 كجم غير مدغومة بالأختام الرسمية للمجازر.

و3محاضر لأحد الجزارين لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، ومحضر لصاحب أحد المخابز البلدية لقيامه بتجميع 4أجولة دقيق مدعم بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء وفى جانب الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات،علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة.

تم تحرير 2محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل، و 2 محضر ضد إحدى محطات الوقود لتوقفه وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل دون حصول على الترخيص ، ومخالفة تعليمات المديرية،و3 محاضر لمتعهدى مستودعات البوتاجاز لعدم قيامهم بإرسال الإخطار الشهرى عن حركة البوتاجاز بالمستودعات (وراد، رصيد، منصرف) فى الموعد القانونى المحدد لذلك،بجانب تحرير محضر ضد مستودع للتصرف فى 29 ألف و760 أسطوانة منزلية و970 تجاري، ومحضر ضد مستودع آخر لتصرفه فى 13 ألف و966 أسطوانة منزلى و2865 تجارى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفى ملف مواجهة الغش التجارى تم سحب 6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير 2 محضر غش تجارى ضد مسؤولين عن إنتاج وتوزيع أدوات مدرسية بلاستيكية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.