12 معلومة حول مشروعات الإسكان والبنية التحتية بسيناء.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

نفذت الدولة العديد من المشروعات في مجالى الإسكان والبنية التحتية في شمال وجنوب سيناء ، وذلك في إطار الاهتمام الكبير من الدولة والتركيز على المناطق التي لم تطرق أبوابها التنمية من قبل في شمال وسط سيناء وجنوب سيناء من خلال مشروعات تركز على تحقيق الاستدامة، وخلق بيئة مواتية لتوطين مئات الآلاف من الأهالي خلال السنوات المقبلة .. تعرف عليها .

1 - 46949 وحدة سكنية تم إنشاؤها.

2 - 2290 منزلاً بدوياً.

3 - 500 وحدة سكنية لتطوير منطقة الرويسات "منطقة عشوائية" .

4 - 52019 وحدة سكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

5 - 4340 وحدة سكنية بمدينة سلام مصر "شرق بورسعيد".

6 - 4889 وحدة فى المنطقة السياحية.

7 - 10016 وحدة سكنية بمدينة رفح الجديدة، و400 بيت بدوى.

8 - 2400 كم لشبكة الطرق.

9 - 4 أنفاق تم إنشاؤها أسفل قناة السويس لربط سيناء بمدن القناة.

10 - 2 نفق لربط سيناء بكافة أنحاء الجمهورية.

11 - 6 موانئ بسيناء تم تطويرها ورفع كفاءتها.

12 - 5 كبارى عائمة تم إنشاؤها أعلى قناة السويس.