وكيل تعليم بأسوان يتابع استعدادات المدارس للامتحانات

أسوان - صلاح المسن

قام عبدالكريم لطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسوان ، اليوم بجولة على عدد من مدارس إدارة أسوان التعليمية لمتابعة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تنطلق غدًا وشملت الجولة مدارس (الشهيد مجدى كامل الإعدادية و النهضة الإبتدائية وغرب سهيل الإعدادية الحديثة والشهيد مصطفى محمد عثمان الإبتدائية و الرائد محمود يعقوب الإبتدائية وشجرة الدر الإبتدائية و محمد عبدالمعطي الإبتدائية و عبدالمجيد حسين الإعدادية).

حيث قام وكيل المديرية بتفقد اللجان والكنترولات ودورات المياه، للتأكد من استعداد المدارس التام للامتحانات، ومتابعة مدى تطبيقها للإجراءات الإحترازية والوقائية.

وقدم الشكر لجميع المدارس على حسن التجهيزات، عدا مدرستى (الشهيد مصطفى عثمان وشجرة الدر) حيث قرر احالتهما للشئون القانونية، نظرًا لأن قوة المدرسة الأولى 18 فرد ولم يتواجد سوى 4 أفراد فقط كما أن المدرسة غير نظيفة، حيث تم إحالة مدير المدرسة و 10 معلمين للتحقيق، بينما أحال جميع العاملين بالمدرسة الثانية للتحقيق، لمغادرتهم المدرسة الساعة الحادية عشر والربع أى قبل مواعيد العمل الرسمية.

وخلال الجولة أبدى لطفى استياءه من مدرسة غرب سهيل حيث أن جاهزية المدرسة ليست على المستوى المطلوب، كما أن غرفة الكنترول غير جاهزة للعمل.

فى حين قدم الشكر بشكل خاص لمدرستى مجدى كامل والرائد يعقوب، لجاهزيتهما للامتحانات بشكل ممتاز ومتميز، وأوصى مدير إدارة أسوان التعليمية بتوفير التخت اللازمة للرائد يعقوب.

عقب ذلك قام لطفى بزيارة المبنى الجديد لمدرسة محمد عبدالمعطى، لمتابعة إنهاء أعمال التجهيزات تمهيدًا لافتتاح المدرسة قريبًا.

وأخيرًا توجه وكيل المديرية إلى مدرسة فوزية عبدالله حامد التجارية، حيث تفقد المعرض الدائم لإدارة الوسائل التعليمية الكائن بالمدرسة، وأشاد بالمعرض والوسائل التعليمية الرائعة التى يحويها، مقدمًا الشكر لجميع العاملين على الجهد المبذول بالمعرض، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.