وقال نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات فى القوات المسلحة السودانية الفريق الركن خالد عابدين الشامى، إن تنفيذ الترتيبات الأمنية سيبدأ بإجراءات استيعاب القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور والتى ستضم (3300) عنصر بالمناصفة بين قوات "حركات الكفاح المسلح" والقوات النظامية.

وأضاف الشامى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع عقده مع لجنة أمن شمال دارفور برئاسة الوالى نمر محمد عبدالرحمن وبحضور حاكم إقليم دارفور المكلف الدكتور محمد عيسى عليو، إن الإجراءات الإدارية الخاصة بتشكيل القوة ذات المهام الخاصة ستستمر لمدة اسبوعين يعقبها البدء فى التدريب الذى سيستمر لمدة ثلاثة أشهر.