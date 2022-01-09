كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت وكالة الأنباء السودانية سونا، أن ولاية الخرطوم أصدرت قرارا بإغلاق عددا من الجسور تزامنا مع دعوات للتظاهر اليوم.

وقالت السلطات إنه سيتم إغلاق جسور النيل الأزرق والنيل الأبيض والمك نمر مع الابقاء على جسور القوات المسلحة والانقاذ وسوبا والحلفايا مفتوحة.

وفى سياق آخر، تنطلق اليوم فى الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان)، إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التى نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام فى السودان الموقعة فى أكتوبر من العام 2020 فى جنوب السودان.