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وزير الأمن الصومالي: القوات المشتركة ستعمل على تحرير المناطق المتبقية بجنوب الغرب

الأحد، 09 يناير 2022 04:03 م
وزير الأمن الصومالي: القوات المشتركة ستعمل على تحرير المناطق المتبقية بجنوب الغرب الصومال - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أكد وزير الأمن الداخلي بولاية جنوب الغرب الصومالية إسحاق علي سبغ أن القوات المشتركة ستعمل على تحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي الخلايا الإرهابية في ولاية جنوب الغرب.
 
وذكرت وكالة أنباء الصومال أن ذلك جاء خلال اجتماع أمني، اليوم الأحد، عقده إسحاق مع ضباط من القوات المسلحة والشرطة وبعثة الاتحاد الأفريقي وأجهزة أمن الإقليم، لبحث مهمة تعزيز الأمن وإعادة فتح الطرق الرابطة بين المدن، ومواصلة مكافحة الإرهاب الذي يهدد السكان المحليين.
 
يذكر أن الجيش الوطني الصومالي يشن حملة تصفية لميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.

الصومال

إسحاق علي سبغ

ولاية جنوب الغرب

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