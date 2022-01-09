مسافرون للسياحة: منتدى الشباب يضع شرم الشيخ على خريطة المدن المؤهلة لسياحة المؤتمرات

كتب محمد أسعد

قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن أنظار العالم تتجه الى مدينة شرم الشيخ استعدادا لبدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمشاركة ممثلين عن 196 دولة بالعالم بفضل ما تقوم به الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

وأضاف د.عاطف عبداللطيف في تصريحات له اليوم إن انعقاد مؤتمر شباب العالم في شرم الشيخ من جديد سيجعل أنظار العالم تتجه الى مدينة السلام ويسلط الضوء على معالمها السياحية والترفيهية ويضعها على خريطة المدن العالمية التي تحتضن سياحة المؤتمرات وتتمتع بإمكانيات تنظيمية وترفيهية وسياحية أيضا.

وأشار إلى أن الشباب المشاركين سيكونون متفاعلون على وسائل التواصل الاجتماعي وسينقلوا أخبار وصور عن مصر عبر صفحاتهم على وسائل التواصل والسوشيال ميديا وكل هذا له مردود عالمي، ويؤكد اهتمام مصر وقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب، والتواصل مع شباب العالم وتواصل الحضارات والثقافات لأن الشباب هو الذي سيقود العالم في المستقبل.

ودعا د. عاطف إلى استثمار هذا المؤتمر في التسويق لمميزات الالتحاق بالجامعات المصرية وكيف يمكن استقطاب شباب العالم للدراسة في مصر كما كان في الماضي وإعداد برامج ومقترحات للراغبين للتعرف على الجامعات المصرية وما تقدمه وهذا سيكون له إيجابيات كبيرة منها ربط شباب العالم بمصر وحضارتها، وكذلك الاستفادة منهم للتسويق لمصر عالميا بمختلف المجالات لانهم سيكونون بمثابة سفراء لمصر في بلادهم.

وأوضح د.عاطف أنه يجب أن تستثمر الحكومة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وما تحققه مصر من ثقل سياسي عربيا وعالميا وما يتم من انجازات على أرض مصر ومشروعات عملاقة ومنتجعات سياحية على أعلى مستوى وكذلك تأمينات صحية وسيطرة على فيروس كورونا بشكل كبير وهذا لابد أن يتم استثماره في تسويق مصر على انها مؤهلة لاستقبال وتنظيم سياحة المؤتمرات وتسويق ذلك في تسويق مصر بهذا الشكل في مختلف البورصات والمحافل الدولية.

واقترح د. عاطف أن تقوم كل وزارة بعمل حصر من خلال أجندة بالمؤتمرات والمعارض الدولية التي هي معنية بها بالأساس طوال العام ويتم تجميع اجندة بالفعاليات والمؤتمرات العالمية من مختلف كل الوزارات والعمل على استهداف عدد منها لاستضافته وتنظيمه في مصر.

وأكد أن مصر تتمتع بمدن عديدة لديها الكفاءة والقدرة على إقامة معارض ومؤتمرات عالمية مثل شرم الشيخ والقاهرة والعلمين ومدينة الجلالة وغيرها وكلها مؤهلة للجمع بين السياحة الشاطئية والترفيهية وكذلك الإمكانيات التي تمكنها من تنظيم مؤتمرات عالمية.

واختتم د. عاطف قائلا أنه يكفي أن نعرف أن سياحة المعارض والمؤتمرات صناعة تتنافس عليها المقاصد السياحية الدولية والإقليمية ويبلغ حجم صناعة المعارض عالمياً قرابة 2 تريليون دولار موزعة على 9 آلاف معرض بين معارض كبيرة عالمية ومتوسطة وصغيرة.